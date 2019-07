Kraslice – V Kraslicích vrcholí přípravy na křesťanský festival Try and Play. Ten se bude konat od 28. června do 1. července v Městských sadech v Kraslicích. Hvězdným hostem bude hned první den festivalu zpěvák Láďa Křížek, který vystoupí od 19 hodin. Další dny se může široká veřejnost těšit na vystoupení kapel, dětskou olympiádu, jízdu ve vojenských autech, workshopy nebo paintball. Vstup je zdarma.