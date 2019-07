Chodov – I ve středu 6. března vás chodovští turisté zvou na společný výlet. Tentokrát jejich kroky zamíří do Chebu. Tam si společně vyšlápnete po naučných stezkách a v samotném Chebu se pak podíváte do muzea a do časů nedávno minulých vás vrátí i návštěva Retromusea. Pokud se tedy chcete přidat, sraz je ve středu 6. března v 8.30 na vlakovém nádraží v Chodově. Vstupné do muzeí činí 80 Kč.