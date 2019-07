Turisté se vydají do Klášterce

Chodov – Stalo se už dobrým zvykem, že vás podporujeme i v pohybu na zdravém vzduchu a informujeme, kam se ve středu vydávají chodovští turisté. Ve středu 27. března mají namířeno do Klášterce nad Ohří a dále pak do Perštejna. Jestli chcete, můžete se opět přidat. Sraz je v 8.30 na vlakovém nádraží v Chodově. Dojedete do Klášterce a do Perštejna pak pěkně po svých. Délka trasy, která vás čeká, je obligátních deset kilometrů.