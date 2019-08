Další prázdninová vycházka chodovských turistů má za cíl Cheb a Lipovou. Pokud máte čas a chuť, můžete se k nim přidat, rádi mezi sebou přivítají nové nadšence. Sraz účastníků je ve středu 21. srpna v 8.30 na vlakovém nádraží v Chodově. Odtud se pojede do Chebu a dále pak už po svých do Lipové. Trasa tentokrát měří 15 kilometrů, takže to už chce mít trochu natrénováno.