Úsměvy Zdeňka Trošky

Habartov – Slunce, seno, jahody, Kameňák, Princezna ze mlejna nebo Čertoviny. Ptát se, co mají společného tyto snímky, je asi zbytečné. Jasně, je to režisér Zdeněk Troška. A právě on zavítá do městského kulturního střediska se svými Úsměvy. O tom, že vás čeká spousta humorných vyprávění a zábavy kopec, není pochyb. Navrch úsměvné historky doprovodí svými písničkami Simona Klímová. Vstupné je 180 Kč. Rezervace na 352682439 a 725729553.