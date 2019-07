V Alfě na Skinny Molly & The Crash

V sokolovské Alfě chystají vystoupení kapely Skinny Molly & The Crash. Jižanský název rockové kapely z amerického Nashville přímo odkazuje na příslušnost a provázanost se známou floridskou líhní největších legend jižanského rocku, kterými jsou Lynyrd Skynyrd, Blackfoot a Molly Hatchet. Kapelu založil před patnácti lety kytarista, zpěvák a skladatel Mike Estes, který část devadesátých let prožil právě v kapele Lynyrd Skynyrd. Support zajistí beatová kapela z Nejdku The Crash. Tato beatová kapela existuje již od roku 1968 a hraje převážně muziku z druhé poloviny šedesátých a počátku sedmdesátých let.