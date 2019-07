V amfiteátru zažijete Noc v Benátkách

Novinkou letošní kulturní sezony v loketském amfiteátru je opereta, konkrétně to bude Noc v Benátkách Johanna Strausse ml. v podání libereckého divadla F.X. Šaldy. Přeneste se tedy na chvílí do víru karnevalového ohňostroje na pozadí roztančených gondol. Noc, karneval, víno, ženy a zpěv. Co všechno se může stát? Co všechno je dovoleno? Kdo najde toho pravého a kdo pravou lásku naopak ztratí? Ani v této operetě Johanna Strausse ml. nebudou chybět nezapomenutelné melodie, krásné kostýmy, milostné tahanice s překvapivým rozuzlením, s nádechem nostalgie časů minulých. Za vstupenky zaplatíte od 590 do 890 korun.