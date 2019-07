Cheb – Známý pohádkový příběh s názvem Sněhová královna v chebsko-karlovarské koprodukci se uskuteční v Západočeském divadle v Chebu. Klasický pohádkový příběh chlapce Kaje a dívky Gerdy, která se svého kamaráda pokusí zachránit z moci Sněhové královny a střepů kouzelného zrcadla, které mu vnikly do srdce a do očí. Dobrodružné putování zavede Gerdu až do královnina ledového paláce.

Hra bude s živou kapelou.