V knihovně se budou plést velikonoční věnce z papírových rourek

Sokolov – Velikonoce se blíží, a tak určitě není od věci vyrobit si například velikonoční věnec. Workshop s Gabrielou Hanzlíkovou, určený především pro seniory a zdravotně handicapované, se zaměří právě na výrobu věnců z papírových rourek. Během soboty proběhne dvakrát, od 9 do 12 hodin a odpoledne pak od 13 do 17 hodin. V případě volných míst se ještě do 5. dubna mohou v čítárně knihovny, mailem či telefonicky hlásit i ostatní zájemci. Workshop je kapacitně omezen a vstup na něj je zdarma.