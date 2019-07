V knihovně uvidíte obrazy Z šuplíku paní učitelky

Kraslice – Že nejsou knihovny už dávno pouze místem, kde se dají vypůjčit knížky, ví dneska všichni. Kromě řady kulturních akcí se tu pořádají také výstavy. V kraslické městské knihovně jsou po dobu prázdnin k vidění obrazy Báry Brunnerové. Výstava má název Z šuplíku paní učitelky. Knihovna je otevřena v pondělí, ve středu a v pátek od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, ve středu až do 18 hodin. V době od 19. do 30. srpna bude ale pro veřejnost uzavřena z důvodu revize knihovního fondu.