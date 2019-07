V knihovně zazní Jazz v podkroví

Chodov – Tentokrát se do knihovny můžete vypravit na jazzový podvečer. Program je sestaven z nahrávek Wyntona Marsalise a dalších současných muzikantů, kteří tak jako on dovedou stejně dobře zahrát swing i moderní jazz. A kteří se podobně jako on umístili na prvních místech loňských anket časopisu Down Beat. Výběr skladeb na jazzový podvečer pro vás připravil a celým večerem vás provede Štěpán Podešt. Zváni do podkroví knihovny jste ve čtvrtek od 18 hodin zdarma.