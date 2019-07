Vánoční dům na zámečku v Doubí

Karlovy Vary – Zima, sníh a Vánoce se neúprosně blíží a kde jinde navodit vánoční atmosféru než v prvním a jediném domě svého druhu v České republice? Je plný nádherných ozdob, andílků, stromečků, světýlek, svíček a jiných dekorací. Jeho historie však sahá mnohem dál. Původně je to hrad přestavěný na zámek. V roce 1447 byl dobyt a v 16. století byl renesančně přestavěn na zámek. V 17. století dostal barokní podobu a do půlkruhové bašty vnější parkánové zdi byla vestavěna barokní kaple. Za svou dnešní podobu vděčí zámek architektu Františku Maderovi, který jej upravil koncem 19. století. Otevřen celoročně, listopad a prosinec od 10 do 20 hodin.