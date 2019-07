Vánoční výstava perníčků

Kynšperk nad Ohří – Vánoce jsou už téměř za dveřmi, a tak vás na svou tradiční prodejní vánoční výstavu perníčků a vánočních dekorací zvou kynšperské perníkářky. Můžete se přijít pokochat a můžete přijít nakoupit dekorace, které vám vánočně nazdobí byt. Výstava začíná ve výstavní síni Panského domu ve středu 28. listopadu. Otevřeno bude ve všední dny od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin, v sobotu pak od 9 do 13 hodin. Prodejní výstava v Panském domě potrvá do 7. prosince.