Sokolov – Pokud rádi občas nazujete klasické brusle a vyrážíte na zamrzlé plochy, k dispozici je vám i v listopadu sokolovský zimní stadion. Bruslení pro veřejnost se tu koná každou listopadovou sobotu. Bruslařům je vymezena hodinka mezi 15. a 16. hodinou, v sobotu 10.11. dokonce až do 16.30. Děti do 10 let zaplatí dvacku, ostatní 35 korun. Pozor, není možné si tu brusle zapůjčit!