Vydejte se na Hartenberg

Hřebeny – Vidět na vlastní oči, jak je možné zničený a vypálený hrad znovu vracet do života, můžete na Hartenbergu v Hřebenech. Návštěvnická sezona je v plném proudu, tak neváhejte. Od července do srpna je otevřeno od úterý do neděle vždy od 10 do 17 hodin. Prohlídka začíná vždy v celou hodinu a je možná jen s průvodcem.Trvá minimálně 45 minut, k vidění jsou expozice, gotické sklepy, obnovená dvě patra hlavního paláce, kaple sv. Tří králů a dobrovolnický sál. Za vstup zaplatí dospělí 70 korun, děti, studenti a důchodci 40 a děti do 10 let si mohou hrad prohlédnout zdarma. Zaplacením vstupného přispíváte na odměnu pro průvodce a také na obnovu památky. Pokud se vám nehodí vymezená otvírací doba, po předchozí telefonické domluvě vás rádi provedou i mimo ni. Bližší informace najdete na webu www. hartenberg.cz a na fb profilu hradu.