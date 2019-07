Vydejte se s turisty do Jáchymova

25.7.2018, sraz v 9.35 na vlakovém nádraží Chodov

Chodov - Chodovští turisté vyrážejí na své pravidelné turistické vycházky i o prázdninách. Každou středu nazují toulavé boty a poznávají náš kraj. Přidat se k nim může kdokoli, na věku nezáleží. Už dnes se vypraví do Jáchymova – do Údolí mlýnků. Sraz všech zájemců je v 9.35 na vlakovém nádraží v Chodově. Délka samotného pochodu je pak zhruba deset kilometrů. Nikdo se nemusí bát, že by to nezvládl, vždyť i věkový průměr chodovských turistů se pohybuje kolem sedmdesátky.