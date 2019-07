Vydejte se se Slaměnkou do Ostrova a Vojkovic

Sokolov – Prázdniny a ne tolik horké počasí přejí turistice. Dnešní pozvánka je od Klubu seniorů Slaměnka, který se ve středu 7. srpna chystá do Ostrova a Vojkovic a zve vás, abyste se přidali. Odjíždí se vlakem ze Sokolova v 8.53, sraz je po půl deváté, do Ostrova. Z ostrovského nádraží povedou vaše kroky na Velké Rondo – Nový Svět – Na Valech – Špičák a do Vojkovic. Trasa vede po cyklostezce, je rovinatá, pohodová a ušlápnete 7,5 – 9,5 kilometru. Návrat zpět bude individuální, odjezdy vlaků si ještě upřesníte na místě. Ve Vojkovicích je možnost občerstvení, přesto určitě kromě dobrých turistických bot a oblečení je dobré přibalit jídlo a pití na cestu. A jak pravidelně dodávají slaměnkáři, taky dobrou náladu.