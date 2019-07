Výstava králíků, drůbeže, holubů, papoušků, teraristiky a akvarijních ryb

Chodov – Chovatelé i všichni další příznivci králíků, drůbeže, holubů, papoušků, akvaristé či teraristé jsou v sobotu 2. února zváni na výstavu do chodovského chovatelského domu v Nádražní ulici. Kromě pokoukání budete moci zakoupit chovná zvířata, rybičky i krmiva. Připraveno je pro návštěvníky i občerstvení a tombola. Vstupné je 40 korun, děti do 15 let, senioři nad 65 let a ZTP mají vstup zdarma. Výstava potrvá od 8 do 16 hodin.