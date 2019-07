Loket - V Galerii Cafe Jitky Hlavsové začala výstava Honza Volf: Buďme k sobě milí, vždyť jsme tu jen na malou chvíli. Zhlédnout ji můžete od úterý do pátku od 14 do 20 hodin a o víkendu od 14 do 18 hodin až do 17. února.