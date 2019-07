Výstava připomene Jana Sobotu

Loket – Když se řekne umělecká knižní vazba, nejenom Loketským okamžitě vytane na mysli jméno Jan Sobota, jeden z nejvýznamnějších českých uměleckých knihařů 20. století a zakladatel Expozice umělecké knižní vazby v Lokti. Ten by se 1. března dožil 80 let. Průřez dílem Jana Soboty připravila Expozice umělecké knižní vazby při Městské knihovně Loket ve spolupráci se Společenstvem českých knihařů, Západočeským muzeem Plzeň a osobnostmi českého i zahraničního uměleckého knihařství. Výstava vás seznámí s Janem Sobotou nejen umělcem, ale i řemeslníkem, restaurátorem, autorem nových technologických postupů, pedagogem, teoretikem, humoristou a personalitou veřejného života. Vernisáž se koná v úterý 5. března od 17 hodin. Úvodního slova se ujmou Marek Staša a Ila Šedo, své vzpomínky připojí manželka Jarmila Sobotová. O hudební doprovod se postará Crossroad Bros. Výstava potrvá v knihovně do 7. dubna.