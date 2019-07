Horní Slavkov – Za krásou zápalkových nálepek se můžete vydat do hornoslavkovského muzea po celé prázdniny. Výstava zápalkových nálepek ze sbírek Romana Pleiera, Michala Matya a Jiřího Westrmaiera tu začala 1. července a potrvá až do 31. srpna. Zápalkové nálepky z celého světa přibližují pomalu mizící svět dříve každodenních doplňků domácností. Muzeum Horní Slavkov v Pluhově ulici je otevřeno od středy do neděle od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin.