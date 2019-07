Za vysvědčení malý dárek

Chodov – Za hezké vysvědčení mohou chodovské děti dostat zdarma balonek. Chce to přijít v pátek 29. června na zahradu Domu dětí a mládeže Bludiště a mít s sebou vysvědčení, které splňuje podmínky pro zisk balonku. A jaké to jsou? Prvňáčci mohou mít na vysvědčení maximálně jednu dvojku, druháci dvě, třeťáci tři a čtvrťáci čtyři. Páťáci si mohou dovolit jednu trojku a žáci druhého stupně tři. Akce bude probíhat do vypotřebování plynu a pořádá ji Spolek při DDM Bludiště za podpory města Chodov a Karlovarského kraje v rámci projektu Sdružujme se proti nudě a Mámo, táto, udělej si na mě čas.