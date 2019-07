Zalyžují si kousek za hranicemi

Selb – Große Kornberg, to je název lyžařského střediska u německého města Selb. Areál nabízí přátelům zimních sportů dvě sjezdovky o délce 700 metrů, stejně jako trať s délkou 130 metrů pro začínající sportovce a děti. Optimální osvětlení i v pozdních hodinách zajišťuje jedinečný systém světlometů. Také běžkaři přijíždějí na traťový systém Kornberg, který je u lidí velmi oblíbený. Nezáleží na tom, zda se rozhodnete pro jednu z kratších tras, nebo zda kombinujete několik tras na delší trati. Do centra Kornbergu se můžete dostat autem ze směru Selb, Schönwald, Marktleuthen přes město Spielberg.Přístupné v zimě od 13 do 22 hodin.