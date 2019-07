Kraslice – Máte rádi muziku? Pak zavítejte 23. června do zahrady kulturního domu v Kraslicích, kde se v sobotu uskuteční Countryáda Karlovarského kraje. Dějištěm bude zahrada kulturního domu. Vstup je zdarma, kdy od 15 hodin vystoupí kapely Jožin Gang, Seven of Nine, Berry Band, Fšehochuť a Bylo nás 7.