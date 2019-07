Zdi Hartenbergu by mohly vyprávět...

Hřebeny – Pokud se na svých prázdninových toulkách ocitnete mezi Josefovem a Krajkovou, určitě neváhejte a zavítejte do Hřeben na hrad Hartenberg. Zdejší majitel ho s pomocí řady lidí a dobrovolníků z celého světa dává znovu do kupy po ničivém požáru v roce 1985, který hrad téměř vymazal z mapy. Na vlastní oči uvidíte, jaký kus práce tu všichni od roku 1997 udělali, a na vlastní uši uslyšíte zajímavý příběh zdejšího hradu. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 17 hodin, prohlídka začíná v každou celou hodinu. Zaplacením vstupného přispíváte mimo jiné i na obnovu hradu. Prohlídka je možná jen s průvodcem a nudit se opravdu nebudete. Pokud se chcete přijet podívat v jinou dobu, stačí zavolat a domluvit se.