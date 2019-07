Chodov – Co všechno jsou lidé ochotni udělat pro peníze? To prozradí hudební komedie Zítra to roztočíme, Jaroušku, v chodovském KASSU. Manželé Evženie a Jaroušek Hádaví jsou nesmiřitelní rivalové. Neexistuje nic, na co by měli stejný názor. Jsou jako oheň a voda. Do jejich „hádavého života“ nečekaně vstoupí dr. Párátko s nabídkou, aby se zúčastnili nové reality show. Ten, kdo toho druhého přistihne během měsíce při nevěře, získá tučnou odměnu. Mezi manželi se rozpoutá nelítostný souboj, plný komických situací. V hlavních rolích se chodovským divákům představí Kateřina Kornová, Jaroslav Sypal, který se chopil i režie, Martin Maxa/Petr Vojnar, Tereza Šefrnová/Eva Hráská a další. Vstupenky za 290 Kč.