Podmořská jeskyně u pobřeží Yuacatánského poloostrova odhalila pozoruhodný archeologický nález. Tým potápěčů z tamějšího Národního antropologického a historického ústavu nalezl na jejím dně neporušenou, dobře zachovalou mayskou kanoi, jejíž věk je odhadován na více než jeden tisíc let.

Kanoe starých Mayů, nalezená na dně hluboké podmořské tůně | Foto: Yucatán Peninsula Office of SAS-INAH

Kanoe starých Mayů spočívala na dně přirozeného podmořského závrtu na archeologickém nalezišti zvaném San Andrés, v jehož blízkosti kdysi leželo mayské město Chichén Itzá. To se zde rozkládalo po dobu 900 let zhruba od roku 600 až do začátku 16. století.