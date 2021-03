Vzácný nález. Nejstarší hřbitov zvířat odhalil detaily ze života bohatých Římanů

Zámožní Římané ho založili na okraji přístavu Bereniké v Egyptě před dvěma tisíci lety. Všichni pochovaní mazlíčci leželi ve svých vlastních hrobech na boku, jakoby zrovna usnuli.

Pozůstatky potravy (ryby) v břiše kočky (vlevo) a psa (vpravo) na hřbitově v Bereniké | Foto: Polish Academy of Sciences, Institute of Archaeology and Ethnology , Warsaw, Poland