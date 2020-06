Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) již dříve avizoval, že pravděpodobnost příznivého počasí je přibližně 60 procent. Tyto předpoklady se ale nevyplnily a start musel být na poslední chvíli odložen. Další letová okna pro možný náhradní start k ISS se otevřou v sobotu a v neděli 30. a 31. května.

Start Muskovy rakety měl být přitom pro USA přelomovým okamžikem. Američtí astronauti totiž vzlétli do vesmíru v americké lodi a z americké půdy naposledy v roce 2011, kdy NASA ukončila program raketoplánů. Od té doby musela spoléhat na ruské rakety Sojuz a starty z kazašského Bajkonuru.

NASA Rusku za vynášení amerických astronautů do vesmíru na palubě ruských lodí zaplatila za minulých deset let 3,5 miliardy dolarů (asi 90 miliard korun). Historickým prvkem mise je však zejména to, že lidskou posádku by měl do vesmíru poprvé dopravit soukromý dopravce.

„Je to jedinečný moment, kdy všichni opět mohou vidět Ameriku, která udělala něco ohromujícího,“ nechal se již dříve slyšet šéf NASA Jim Bridenstin. „Dokazujeme, že byznys model postavený na spolupráci veřejného a soukromého sektoru může fungovat.“