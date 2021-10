Uživatelé, kteří si nebudou moci na své počítače stáhnout nový systém, by zatím v krátkodobém horizontu neměli být znevýhodněni. Konec softwarové podpory pro Windows 10 je naplánován až na rok 2025.

Poměrně vysoké požadavky na možnost využívat Windows 11 vyvolaly kritiku mezi uživateli. Microsoft se to snažil na svém blogu ospravedlnit tím, že systém byl navržen a vyvinut jako komplexní balíček zážitků. Jsou podle něj nutné minimální systémové požadavky, které umožní přizpůsobit software a hardware tak, aby bylo možné udržet krok s očekáváním a potřebami lidí, a zároveň poskytnout nejlepší zážitky nyní i v budoucnu.

Panay rovněž ujistil, že přechod na Windows 11 snadno zvládnou i technologicky méně zdatní uživatelé. K přechodu na nový systém nicméně uživatelé musejí mít zařízení splňující dlouhý seznam požadavků, včetně speciálního bezpečnostního čipu nebo relativně nového procesoru. S nabídkou na instalaci nového systému bude Microsoft uživatele Windows 10 oslovovat postupně. Firma předpokládá, že do poloviny příštího roku tuto nabídku obdrží všechna zařízení splňující požadavky.

Americká softwarová společnost Microsoft dnes uvedla na trh nový operační systém Windows 11, a to v podobě možnosti jeho bezplatné instalace na některé počítače se systémem Windows 10. Produktový ředitel Windows Panos Panay uvedl, že nová verze operačního systému má za cíl zjednodušit uživatelům práci a že nepřináší žádný extrémní odklon od toho, na co jsou uživatelé zvyklí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.