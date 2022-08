Webbův teleskop úspěšně odkrývá hlubiny vesmíru. Vědci čekají přelomové objevy

Vesmírný teleskop Jamese Webba měl být podle prvotních plánů instalován již v roce 2007. Jenže pak se mnohokrát předělávaly jeho návrhy, aby mohl být co největší, ale zároveň co nejlehčí. A hlavně aby neselhal. Výsledek, byť o patnáct let později, stojí za to. Snímky, které posílá, jsou ohromující. Odborníci se těší na přelomové objevy v kosmu.

Srovnání jasnosti a ostrosti snímků ze Spitzerova (vlevo) a Webbova vesmírného dalekohledu. | Foto: NASA/JPL-Caltech, NASA/ESA/CSA/STScI