Novinkou je romské uskupení Roma Luma, které se chce podílet na práci v orgánech města také.

Celkem v Sokolově kandiduje 14 politických stran a hnutí.

V komunálních volbách před čtyřmi lety v Sokolově vyhrálo hnutí ANO, které v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu získalo sedm mandátů a do koalice přizvalo Hnutí pro město Sokolov a ČSSD. Starostkou se stala právě Renata Oulehlová. Ta letos za hnutí ANO kandiduje z druhého místa, zároveň je poslankyní Parlamentu ČR, jedničkou je bývalý hejtman Karlovarského kraje a současný krajský zastupitel Petr Kubis. „Rádi bychom volební úspěch z minulých komunálních voleb zopakovali,“ uvedl Petr Kubis.

Zajímavý bude v Sokolově i souboj současných místostarostů Sedláčka a Picky. Opoziční Piráty v Sokolově vede do voleb, stejně jako například v Karlových Varech, žena, a to Tereza Zykánová. Piráti by chtěli, stejně jako tomu je v krajském městě, opustit řady opozice a na vedení Sokolova se podílet.

O hlasy voličů se bude ucházet také romské uskupení, které jde do voleb pod názvem Roma Luma. Jedničkou je Luboš Olah, čtyřkou Jolana Olahová, ze šestého místa kandiduje Monika Olahová a ze sedmého místa Sára Olahová.

V celé České republice kandiduje do komunálních voleb 210 Romů a Romek, z nichž 27 právě v Sokolově. Což je pro toto město naprostou raritou.