Dnes jako první zavítali úředníci do Březové a Stanovic na Karlovarsku. Pár voličů tu dokonce čekalo na otevření volebních místností. Také podle mluvčí karlovarského magistrátu Heleny Kyselé nebyla páteční volební účast v Karlových Varech nikterak vysoká. "V okrsku, v níž sedím v komisi a která je ve Dvorech, byla před pátečním uzavřením místnosti asi jen 18 procent. V druhém okrsku ve Dvorech to bylo 22. Nejlépe na tom snad za pátek byla Čankovská, kde se účast pohybovala kolem 23 procent," upřesnila mluvčí magistrátu.

Náměstek karlovarské primátorky měl konflikt s aktivistou. Případ řeší policie

Během noci z pátka na sobotu ani během prvního volebního dne nedošlo podle Vydrové k žádnému narušení voleb či volebních místností. "Neměli jsme ani jeden noční telefonát. Několik let už tuto funkci dělám, zažila jsem dost voleb, nikdy se naštěstí u nás žádný problém, který by souvisel s narušením voleb, neobjevil," dodala.

Že vše běží podle zákona, potvrdila i mluvčí policie Zuzana Týřová. "V souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. září 2022 připravili policisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje adekvátní opatření k zajištění ochrany veřejného pořádku v průběhu těchto voleb. Z důvodu zajištění klidného průběhu voleb je posílen výkon služby a navýšen dohled policistů zejména v okolí volebních místností. Po celou dobu konání voleb až do ukončení zpracování výsledků policisté spolupracují se členy volebních komisí a v případě jakékoliv snahy o narušení veřejného pořádku budou věc okamžitě řešit. Do současné doby neevidujeme žádné narušení veřejného pořádku," uvedla policejní mluvčí.

ON-LINE: Zeman lituje prohry ČSSD. Ve Slaném ODS zahájila povolební vyjednávání