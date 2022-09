V nejmenším městě ČR Přebuzi volili lidé do historické urny z první republiky

Hlasovací lístky vhazovali holiči v horské Přebuzi na Kraslicku do dřevěné urny, která pochází z první republiky. Místní na ní nedají dopustit a rozhodně by ji neměnili. Má už desítky let své místo v archivu.

Historická urna | Foto: Deník/Roman Cichocki