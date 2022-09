Bývalý hejtman Petr Kubis byl před volbami radním Sokolova a zároveň velitelem městské policie. O tom, zda bude starostou a kdo ho případně nahradí na velitelské židli u strážníků nechtěl prozatím hovořit.

"Nepředbíhejme. Zatím starostou nejsem a vše bude jasné až při povolebním jednání s ostatními, kteří se do zastupitelstva dostali. Každopádně chci poděkovat lidem, kteří k volbám přišli a zvláště těm, kteří nám dali hlas. Podle průběžných výsledků voleb by se mohlo zdát, že skáčeme radostí. Ale my naopak víme, že nás nelehké období. Jak jsem již řekl, nyní budou probíhat povolební jednání a mluvit budeme se všemi, kteří uspěli," řekl Kubis.

Minulý vítěz komunálních voleb v Sokolově, hnutí ANO 2011, změnilo letos lídra. Jedničkou byl před čtyřmi lety Erik Klimeš, ale preferenčními hlasy ho tehdy přeskočila současná starostka Renata Oulehlová. Ta se dostala vloni do Poslanecké sněmovny a ponechala si doposud post poslankyně i starostky. Letošním lídrem kandidátní listiny byl právě Petr Kubis.

