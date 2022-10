Do druhého kola poslali se ziskem 25,86 procenta hlasů lékařku Zdravotnické záchranné služby Věru Procházkovou za ANO a na druhém místě nečekaně skončila Eva Chromcová za SPD, operátorka Zdravotnické záchranné služby. Ta získala 14,12 procenta hlasů voličů.

Ve volebních programech obou kandidátek do Senátu dominuje právě zdravotnictví. „Navážu na témata, která jsem prosazovala v době, kdy jsem byla v parlamentu. To znamená hlavně oblast záchranky, mimo jiné snížení věku záchranářů při odchodu do důchodu. Chtěla bych se znovu věnovat zákonům, které se mi nepodařilo dotáhnout ve Sněmovně a pokusím se je prosadit přes Senát,“ uvedla Věra Procházková.

Poslankyní byla v letech 2017 až 2021 a do Senátu nekandiduje poprvé. O přízeň voličů zabojovala už v roce 2010, kdy kandidovala za hnutí Rozumní jako členka Bloku proti islamizaci.

Podle operátorky Evy Chromcové Karlovarský kraj zdravotnictví hodně dluží. „Nemáme traumacentrum a chybí nám letecká záchranná služba,“ uvedla příklady toho, čemu se by se v případě zvolení do Senátu chtěla věnovat. Ale záleží jí i na životním prostředí, vadí jí povinné očkování proti covidu i vysoké ceny energií a také to, že na Karlovarský kraj se na celostátní úrovni hodně zapomíná. A to by chtěla zlepšit. Že ji voliči poslali do druhého kola senátních voleb, bylo pro ni překvapením, ale je rozhodnuta, pokud jí voliči do Senátu vyšlou, pracovat pro ně s vysokým nasazením.

Obě kandidátky shodně tvrdí, že Senát není podružný, ale snížily by počet senátorů. Věra Procházková by byla pro, kdyby se senátoři volili jen v prvním kole.

Na Karlovarsku začalo druhé kolo senátních voleb.Zdroj: Deník/Jana Kopecká

Občané Karlovarska poprvé volí svou senátorku

V prvním senátním obvodě, kterým je Karlovarsko, začalo v pátek ve 14 hodin druhé kolo senátních voleb. Novým senátorem, který převezme žezlo po Janu Horníkovi, jenž vypadl minulý týden, se poprvé v historii v karlovarském okresu stane žena. Do druhého kola se totiž probojovala Eva Chromcová (SPD) a Věra Procházková (ANO).

Obě ženy byly minulý týden navíc také poprvé zvoleny karlovarskými zastupitelky. Druhá kola senátních voleb mívají vždy menší účast než ta první. Toho prvního se minulý týden na Karlovarsku účastnilo 39,55 procent voličů, což je standardně jedna z nejnižších účastí v celé republice.

Například ve volebním okrsku v karlovarské ulici Krále Jiřího ale půlhodiny po zahájení druhého kola senátních voleb zájem lidí až tak nízký nebyl. "Během první půlhodiny zde odvolilo už deset občanů," informoval předseda komise Jiří Brož. Mezi nimi byla i Zuzana Macešková, bývalá ředitelka Správy lázeňských parků. "Vždycky chodím k volbám, proto jsem nevynechala ani druhé kolo senátních voleb. Nepředpokládám ale, že účast bude vysoká. U nás v kraji bývá vždy nejnižší v republice," konstatovala volička.