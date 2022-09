Volby do zastupitelstev obcí a na Karlovarsku i do Senátu odstartovaly. V některých okrscích v Karlovarském kraji atakovala účast po jedné hodině od otevření místností i 10 procent. Jak se shodli oslovení předsedové volebních komisí, účast by tentokrát nemusela být tak nízká jako při posledních komunálních volbách, které se konaly v roce 2018, kdy byla jedna z nejnižších v republice. Hůře než v nejmenším českém kraji bylo jen na severu Čech. V roce 2018 přišlo na Sokolovsku k volbám jen 37,32 procenta občanů, na Chebsku 40,6 procenta, na Karlovarsku, kde bývá účast v kraji zpravidla vždy nejvyšší, to bylo 42,6 procenta.

Do páteční 18. hodiny nenastaly při komunálních volbách žádné problémy. Potvrdila to Johana Vydrová, vedoucí právního oddělení a vedoucí kontrolní skupiny krajského úřadu, která dohlíží na regulérnost voleb. „Vyjíždíme do obcí, které jsme vybrali namátkově anebo na základě podnětu. Doposud jsme ale žádný nedostali. Průběh voleb je stále seriózní, nikde nedochází k potížím. Účast se zatím pohybuje mezi 8 až 10 procenty,“ uvedla Vydrová, která v pátek se svou skupinou navštívila obce na Ašsku, ale i třeba Hory na Karlovarsku a Františkovy Lázně. V plánu mají úředníci zavítat také do Krušných hor v okolí Bublavy. Karlovarsko budou monitorovat hlavně při druhém kole senátních voleb.

Poměrně hodně lidí přišlo během první hodiny do volebního okrsku v karlovarské Šmeralově ulici. „Zaregistrováno máme u nás 520 voličů a už tu bylo čtyřicet lidí. To je celkem slušné číslo s ohledem na to, že lidé budou chodit hlavně později odpoledne a v sobotu,“ komentovala účast předsedkyně komise Regina Schmoegerová.

Podobnou účast hlásili ale například i v Jenišově, kde lidé volí hned ve třech záležitostech. Vedle komunálních voleb a Senátu totiž hlasují i v místním referendu, které se zabývá otázkou větší výstavby obytných domů. „Ze 756 voličů zatím přišlo kolem 60 lidí. Ten, kdo přijde, zpravidla hlasuje ve všech třech případech,“ konstatovala předsedkyně komisařů Daniela Tomková krátce po 15. hodině s tím, že volby zatím nic nenarušilo. A to přesto, že právě v Jenišově předvolební atmosféra opravdu velmi houstla. Kandidáti se vzájemně osočovali, ať už z finančních machinací, různých podvodů i šíření nepravd. Oslovení občané, kteří v té době právě přišli volit, se ale shodli, že žádné radikální změny nechtějí. „Kampaň v Jenišově byla opravdu silná, nikdy jsme u nás nic podobného nezažili,“ uvedla Martina Kubastová, která hlasovala ve všech třech případech, ale výsledky komunálních voleb jsou pro ni nejdůležitější.

To Karlovaračka Iva Bílková také řešila ve volbách komunální témata. „Volila jsem uskupení, kterému jsem dala svůj hlas už jednou v minulosti. Při rozhodování jsem brala v potaz problémy, které mě trápí či trápily, a to například ubytovnu v Charkovské ulici,“ svěřila se Karlovaračka.

Hladký průběh voleb zajišťují v celém Karlovarském kraji policisté i strážníci. „V době komunálních voleb jsme do ulic poslali jednu hlídku navíc. Strážníci budou dohlížet na hladký průběh voleb při denní i noční službě. Budou objíždět volební místnosti ve městě. Hlídky městské policie při svém výkonu služby spolupracují s Policií ČR,“ řekl například velitel sokolovských strážníků Petr Kubis.

Začátek voleb i podle informací policistů a strážníků proběhl bez problémů a během pátečního odpoledne nezaznamenali žádný incident.