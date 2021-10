Přesné adresy najdou zájemci na webech krajských úřadů a pražského magistrátu nebo na webu ministerstva vnitra.

Volební stanoviště pro drive-in hlasování byla zřízena v zásadě pro každý z okresů. Dvě stanoviště budou na stejné adrese na brněnském výstavišti, z nichž jedno poslouží pro voliče z Brna a druhé pro voliče z okresu Brno-venkov. Lidé z klatovského okresu budou mít možnost podle místa bydliště volit v Klatovech nebo v Sušici.

V Praze bude k dispozici pět stanovišť, a to na parkovištích Braník, Kotlářka, Letná, Letňany a Skalka I. Obyvatelé okresu Praha-východ budou muset zajet do hasičské zbrojnice v Brandýse nad Labem, lidé z okresu Praha-západ na Husovo náměstí do Hostivic. Ve středních Čechách je tak nejvíce stanovišť, a to 12. Naopak v Karlovarském kraji jsou pouze tři.

Například v Jihočeském kraji jsou všechna stanoviště v areálech Správy a údržby silnic. V Kolíně mohou lidé s koronavirem volit v areálu zámku, v Chebu v areálu nemocnice, v Hodoníně na parkovišti u městského hřbitova.

Hlasování z auta

Hlasování z auta bude možné pouze ve středu od 08:00 do 17:00. Voliči se musí prokázat lékařským potvrzením, rozhodnutím krajské hygienické stanice o karanténě, případně vyplní a vlastnoručně podepíšou před volební komisí pro hlasování čestné prohlášení, že jsou v karanténě nebo izolaci.

"Za osobu v karanténě nebo izolaci se považuje též osoba, která se prokáže listinným nebo elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu na přítomnost viru způsobujícího onemocnění covid-19," uvedla Hana Malá z ministerstva vnitra.

Lidé po příjezdu na stanoviště podobně jako při loňských krajských a senátních volbách po stažení okénka automobilu prokáží volební komisi v ochranných oblecích svou totožnost a potvrzení o karanténě či izolaci a dostanou hlasovací obálku a lístky. Popojedou za plentu, kde vloží vybraný lístek do obálky a tu pak následně do volební urny.