Jde například o nynějšího místostarostu Sokolova Jana Picku. Ten byl v roce 2018 lídrem ČSSD a letos je v čele kandidátní listiny hnutí s názvem Společně pro Sokolov. To se představilo veřejnosti již v předvánoční době loňského roku. Na jeho kandidátce jsou i další tváře, které před čtyřmi lety kandidovaly právě za ČSSD.

Dalším hnutím, které usilovalo u hlasy voličů při minulých komunálních volbách, je Hnutí pro město Sokolov. To nebude chybět ani při letošních volbách. Jen lídr kandidátky bude jiný. Karla Jakobce, který hnutí vedl v roce 2018, nahradí v čele Ladislav Sedláček, který je současným místostarostou. Na tomto postu vystřídal právě Karla Jakobce, který po krajských volbách opustil tento post a věnuje se životnímu prostředí na kraji jako radní.

Spolupráce mezi ETI a městem je klíčová

I minulý vítěz komunálních voleb v Sokolově, hnutí ANO 2011, mění lídra. Jedničkou byl před čtyřmi lety Erik Klimeš. Ten jde letos do voleb jako číslo tři. Nebude jím ani současná starostka města Renata Oulehlová, která byla zvolena do Poslanecké sněmovny. Hnutí ANO povede do letošních voleb Petr Kubis. Byl lídrem již ve volbách v roce 2014, ale preferenčními hlasy ho tehdy přeskočila, stejně jako v roce 2018 Erika Klimeše, právě Renata Oulehlová.

A co zřejmě nejvíce trápí Sokolov? Roky to je bezpečnost občanů, kteří při pravidelných průzkumech bezpečí uvádějí svůj strach v sociálně vyloučených lokalitách. S tím možná souvisel i stav vybydlených panelových domů v lokalitě Hornická či vlakové nádraží.

Plánují sehnat lidem střechu nad hlavou

S prvně jmenovanou ostudou města pomohla Sokolovská uhelná. Ta vybydlené byty koupila od soukromého podnikatele a postupně je rekonstruuje. Práce pokračují v dnešní době velice dobře, a kdo viděl současný stav opravených panelových domů nad kinem Alfa, musí uznat, že půjde o jedno z nejhezčích bydlení v Sokolově. Dalších několik objektů město od Sokolovské uhelné koupilo a zbouralo. Na jejich místě chce postavit parkoviště.

Letos se město rozhodlo koupit i domy u nádraží, též od soukromého majitele. Podmínkou je, že budou bez nájemníků. Jde o zhruba 150 lidí, většinou z romských rodin. Zpráva vzbudila velké vášně jak mezi nájemníky, tak mezi ostatními Sokolováky. Ti první řeší, kam půjdou. Stejná otázka zajímá i ostatní Sokolováky, a navíc ještě řeší podle nich nepřiměřenou sumu za vybydlené domy. Znalecký posudek je necelých 16,6 milionu korun.

Sokolov nechce být městem starých lidí

Starostka Renata Oulehlová poznamenala, že odkoupení domů, kde dosud žili problémoví nájemníci, je asi jedinou možností, jak dát jednu z důležitých částí Sokolova do pořádku. Uvítala shodu všech zastupitelů budovy odkoupit.

„Po realizaci tohoto obchodu se bude ve městě mnohem lépe žít,“ řekla.

