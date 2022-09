Sokolov nechce být městem starých lidí

/KOMENTÁŘ/ Průměrný věk občanů Sokolova je strašný, přiznává samotné vedení sokolovské radnice, které tak reaguje na statistické údaje o městě. Zároveň také slíbili, že na to budou myslet při budoucí strategii možného rozvoje Sokolova. Pokud totiž zaspí, bude průměrný věk neustále stoupat. Dnes je to přes 43 let, a městem mladých tedy Sokolov rozhodně není.

Roman Cichocki | Foto: Deník / Roman Cichocki