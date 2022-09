Vodní ráj nestojí a obec platí. Konkrétní odpovědnost za to, že vesnice má místo akvaparku dluhy, nenese vůbec nikdo. Před soudem často znělo, že nikdo nic nevěděl, nikdo nic nepodepsal. Soudy se táhly dlouhých dvanáct let. Do sporu se dostala dodavatelská firma Skanska a samotná obec.