Už nyní je jasné, že tím nejzásadnějším tématem bude finanční kondice města. S tím souvisí palčivá témata ve městě jako je školství, sociální politika, sport či několik dalších ožehavých témat.

Musí se také rozhodnout o nejvíce diskutovaných projektech či havarijních stavech, jako je sesunutý svah v ulici Na Stráni či havarijní stav bazénu v ZŠ v Havlíčkově ulicii. Musí se zajistit projektová dokumentace a stavebním řízení a nikoliv je to se nevyřeší jen pouhou výměnou lidí ve vedení města. Vše se navíc děje v době, kdy je rozpočet nejen Kraslic, ale i ostatních měst pod tlakem růstu nákladů. „Kraslice musí reagovat na změny, které ovlivní rozpočet města. Moje mise zde je jen do voleb, poté již kandidovat nehodlám. Mohu se tak svobodně soustředit na technická řešení největších problémů,“ říká Mika.

Městu se dlouhé roky nedaří vyřešit opuštěné a diskutované domy na náměstí, a dokonce několikrát zastupitelé měnili svůj postoj v rozhodnutí, co s nimi. Kraslice jsou také jediná obec s rozšířenou působností, která Dosavadní zastupitelé stihli ještě před volbami jednomyslně rozhodnout o tom, že odkoupí od kraje šestipatrovou budovu bývalého internátu, která stojí na sídlišti Sever a kupní cena je 1,4 milionu korun. Takto příznivá je proto, že má několik podmínek, které musejí být splněny v následujících 15 letech. Rozdíl mezi odhadní cenou 14 milionů a kupní cenou musí město během zmíněných let proinvestovat, právě v této nemovitosti. Poskytnout musí i slevu na nájemném bydlení pro lidi nad 60 let a provoz spolků a neziskových organizací. Sleva se bude vypočítávat z tržního nájemného.

Noví zastupitelé by tímto rozhodnutím mohli takzvaně zabít dvě mouchy jednou ranou. Pokud by ho koupili takzvaní obchodníci s chudobou, nemohl by už takřka nikdo ovlivnit skladbu obyvatel tohoto zařízení. Další devizou by pak mohly být prostory pro sociálně slabé a starší občany. Do třetice je v bývalém internátu vybavená kuchyň s jídelnou, kde provozují praxi kuchaři a číšníci ze sokolovské živnostenské školy a zároveň nabízejí veřejnosti obědy za příznivou cenu. V neposlední řadě je ve městě nedostatek bytů, které by mohly v budově vzniknout.

Mezi hlavní priority se řadí i oblast školství. Chybějící třídy v jedné či havarijní stav bazénu ve druhé škole. Je tedy třeba rozhodnout co dál, a to i ve vztahu k dotacím z Integrovaného operačního programu vypsaného na roky 2021 až 2027. „Tam je pro Kraslice celá řada možností,“ dodal Mika.

Zapomínat se nesmí ani na sportovce. Vylepšit jedno z nejhorších fotbalových zázemí v Karlovarském kraji slibovalo minulé a nyní i současné vedení Kraslic. Nejdříve se podpora fotbalovému klubu slíbila, poté se zase pro ně plánované finance škrtly. Stavební buňky, které se rozpadají, dělají ostudu nejen sportovcům, ale celému městu.

V Kraslicích se dlouhodobě odsouvaly zásadní problémy a rychlost rozhodování byla pramalá.

Na nové zastupitele čeká řešení zásadních problémů jako nedostatek bytů, léta bez úspěchu řešené domy na náměstí, havarijní stav školního bazénu, slibované zázemí fotbalistů, utržený svah na stráni, splácení úvěru, bezpečnost ve městě a další. Zastupitelé tedy nebudou mít na růžích ustláno.