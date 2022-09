Zadluženou Bublavu se snaží zvelebit lidé sami

Kvůli splácení dluhu za nedokončený projekt výstavby akvaparku si Bublava nemůže dovolit zásadní investice. Trápí ji zejména rozbité komunikace, nedokončený vodovod, dosluhuje i technika pro zimní údržbu silnic. V horské obci je to problém nejen pro místní, ale i pro tisíce návštěvníků, kteří v zimě míří do zdejšího skiareálu. S umořením dluhu pomáhá i sbírka, kterou vyhlásil Karlovarský kraj a má pomoci horské obci s bezúročnou půjčkou od Ministerstva financí ČR. Přispívají do ní obce, města i obyčejní lidé.

Obec Bublava splácí dluh za nedokončený aquapark. | Video: Deník/Roman Cichocki

„Za veškeré příspěvky do veřejné sbírky jsme nesmírně vděčni. To, že nám přispívají obce i obyčejní lidé, je skvělé. Moc nám to pomohlo, ušetřili jsme peníze, které můžeme použít pro rozvoj obce,“ říká starostka Bublavy Monika Hrádková. Po letech, kdy se v obci prakticky zastavil rozvoj, se pustila i do plánovaných projektů. KOMENTÁŘ: Porcování medvěda vedlo obec do pasti Bublava splácí Ministerstvu financí dluh ve výši 12,9 milionu korun. Splátky má rozvržené na 14 let. Vedení obce se tak mohlo pustit do plánovaných projektů, se kterými pomohla dotace Karlovarského kraje. Konkrétně šlo o prodloužení vodovodního řadu nebo opravy místních komunikací. Kompletní kandidátky na Sokolovsku najdete zde. S obstaveným obecním majetkem a příjmy používanými výhradně na umoření dluhu na rozvoj obce jednoduše zbývá málo či nic. Přesto se v téhle malebné horské obci v posledních letech upravilo hřiště a u turistické stezky vyrostl nový altán. Nikoliv z obecných peněz, ale z grantu z programu Dokážeme víc. O peníze na zvelebení bublavského plácku, které čítalo instalaci laviček a stolků, výrobu skříňky na sportovní potřeby a úpravu volejbalového hřiště, požádala Marcela Řezníčková, která do Bublavy už dvacet let jezdí na chalupu. ANKETA: Kdo má platit 12,9 milionu za torzo bublavského akvaparku? Hřiště momentálně slouží místním i turistům. „Kdokoliv si ze sportovní skříňky může vytáhnout sportovní náčiní a zahrát si, na co má chuť. Máme tu věci na pétanque, volejbal, nohejbal, badminton, beach tenis, frisbee, finskou kolíkovou hru a diabolo. K dispozici jsou i návody ke všem hrám, aby si je mohli zahrát i lidé, kteří je neznají,“ popisuje situaci starostka Bublavy Monika Hrádková. Podle ní se hřiště využívá na všechny obecní akce. Vše o volbách na Sokolovsku najdete zde. „Konají se tu čarodějnice, proběhlo tu několik ročníků turnaje v pétanque a hlavně tu bývá bublavská pouť, během které probíhá i nohejbalový turnaj o pohár starostky. A začali jsme tu pořádat trhy,“ říká starostka. Obyvatelé Bublavy pak zažádali i o další grant, a to na dřevěný altán nedaleko Záchranné stanice Drosera. Úplná blbost, řekl o akvaparku v Bublavě prezident Zeman Bublava se díky místním a chalupářům stala nejaktivnější obcí programu Dokážeme víc a ukazuje, že i obce bez prostředků mohou být místem, kde se lidem žije dobře. „Není třeba zakládat spolek nebo jakoukoliv oficiální organizaci. Stačí, když se spojí tři lidé, kteří mají dobrý nápad a chuť ve svém okolí něco zlepšit. Na každý projekt mohou získat podporu až 100 tisíc korun,“ popisuje Andrea Studihradová z grantového programu Dokážeme víc.

