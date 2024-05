Začínáme na koupališti Michal u Sokolova. To je díky kvalitě vody oblíbeným cílem obyvatel města i turistů. K jezeru ale míří čím dál častěji také fanoušci různých hudebních skupin a festivaloví hosté. Nejinak tomu bude i letos. Přírodní koupaliště navíc letos slaví 20 let od doby, kdy uvítalo první návštěvníky. A jubilejní sezónu chce oslavit přímo velkolepě ve stylu skateboardingu, graffiti nebo BMX. V sobotu 18. května zve od 14 hodin na parkoviště před areálem koupaliště všechny příznivce graffiti, skateboardingu, kol BMX nebo inline bruslí, aby si přišli zasoutěžit, zapojit se do workshopů, sledovat parkour exhibici nebo si jen poslechnout skvělou muziku.