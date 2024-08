Sokolovsko:

Sokolovské kulturní léto: Wanastowi Vjecy revival

Kdy: pátek 23. srpna od 10 hodin

Kde: Sokolov, Staré Náměstí

Za kolik: Vstup zdarma

Proč přijít: Festival Folk a country hudby s tradicí několika desítek let.

Sokolovský dostavník a Folková Ohře

Kdy: pátek 23. srpna od 14.30hodin – sobota 24. srpna

Kde: Loděnice Dronte - Sokolov

Za kolik: Vstupné zdarma

Proč přijít: Country hudba v Loděnici Dronte v Sokolově

23.8./Loděnice Dronte

14:30 DOTmy, 15:30 Choroši, 16:30 X-tet, 17:30 Nová Sekce, 18:30 Alison, 19:30 Tomáš Průša Band, 20:30 Ginevra

24.8./Loděnice Dronte

13:00 Pavel Pokorný, 13:45 Madam v triku, 14:30 Frýda & Company, 15:30 The Folks, 16:30 Roháči, 17:30 Třetí míza, 18:30 Finalista porty, 19:15 Pacifik, 20:45 Strašlivá podívaná

Sokolovský dostavník

Kdy: pátek 24. srpna od 10 hodin

Kde: Staré náměstí Sokolov

Za kolik: Vstupné zdarma

Proč přijít: Festival Folk a country hudby s tradicí několika desítek let.

Program:

10:00 MHS Plzeň

11:15 Pološero

12:45 Staré Pušky

14:15 4R

15:15 Miroslav Paleček

Moderuje: Richard Melichar

Kryštof kemp 2024 – Poslední výstřel - Loket

Kdy: sobota 24. srpna

Kde: Amfiteátr Loket

Za kolik: Děti (od 0 do 10 let včetně) 390 Kč, Dospělý 1390 korun

Proč přijít: Osedlejte koně, připravte si klobouky, indiánské čelenky, tomahavky, revolvery, luky a šípy a vyrazte si s námi užít poslední kempovou jízdu! Kromě koncertu Sedmi statečných Kryštof, kteří s vámi stráví celý den (a možná i noc:)), se můžete těšit na doprovodný program v trampské osadě i indiánské vesnici pro všechny generace. Mezi dalšími hudebními hosty se objeví oblíbená jména z uplynulých ročníku a jedno nové. Nebudou chybět aktivity každého ze statečných, fotbalová přestřelka, saloon, střelnice, karetní herna s novou Kryštof hitovkou a samozřejmě táboráková after party.

Máte i vy nějaký tip na výlet či společenskou akci? Dejte nám vědět, rádi vaši akci zveřejníme v našich tipech. Napište na radka.barova@denik.cz

Přejeme krásné prožití víkendu.