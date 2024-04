Poslechnout si skvělou folkovou muziku, odreagovat se, zazpívat si, dobře se pobavit. Kdo s tímhle cílem dorazil v sobotu do Lokte na druhý ročník Folkové Dvorany, odcházel nadmíru spokojený. Vojta Kiďák Tomáško a Pavlína Jíšová rozezpívali zaplněný sál. A Lokálka a Nadoraz z Hradce Králové nejen polechtali bránice posluchačů, lidé se při jejich písničkách skvěle bavili.

Folková Dvorana Loket. Pavlína Jíšová a Nadoraz z Hradce Králové. | Video: Deník/Lucie Žippaiová

A spokojený byl i ten, který v loketské Dvoraně před třemi lety slavil svoji pětasedmdesátku a pozval si na oslavu partu muzikantů, které má rád a s nimiž se potkává na festivalech i v soukromí. Loketský písničkář Vojta Kiďák Tomáško. „Při Lokálce lidi řvali smíchy. Humor je zapotřebí. Pavlína Jíšová je úžasná muzikantka, kamarádka, skvělý člověk. A Nadoraz? Ten to tady dorazí,“ zhodnotil „Kiďák“ s úsměvem v průběhu programu.

Jak přiznal, před třemi lety netušil, že by podobná akce mohla v Lokti zakotvit. Ale když viděl zaplněný sál, byl nadšený, že se folk díky opravené Dvoraně do Lokte, kam vždycky patřil, opět vrátil. „Paní ředitelka loketské Dvorany pak přišla s nápadem, že by byla škoda s tím přestat. A vymysleli jsme název Folková Dvorana,“ zavzpomínal Vojta Kiďák Tomáško.

Folková Dvorana se tak v Lokti stává tradicí. „Rádi bychom v budoucnu představili i mladé talenty. Důležitý je ale tahoun, známá osobnost. Chtěl bych, aby přijela například Věra Martinová nebo Druhá tráva s Robertem Křesťanem,“ říká. „Budu se snažit dovést sem ty muzikanty, kterých si vážím a které mám rád,“ doplnil s tím, že hlavním pořadatelem je loketská Dvorana a on rád domluví i ty kapely a muzikanty, které bude chtít pozvat vedení kulturního domu. Už teď má v hlavě, kdo by mohl publikum v Lokti potěšit příští rok.

Kulturní dům Dvorana Loket pořádá Folkovou Dvoranu s podporou města Loket a Karlovarského kraje.