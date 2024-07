Sokolovsko:

Škwor ★ Walda Gang ★ Motorband ★ Jamaron

Kdy: pátek 19. července od 16 hodin

Kde: Amfiteátr Loket

Za kolik: 790 korun (předprodej), 890 korun

Proč přijít: ČASOVÝ PLÁN (rámcový) – rockových kapel

15:00 … otevření amfiteátru

16:00 - 17:15 …Jamaron

17:45 - 19:00 …Motorband

19:30 - 20:45 …Walda Gang

21:15 - 22:45 …Škwor

6. ročník Sokolovské ElegancRallye historických vozidel 2024

Kdy: sobota 20. července od 8.45 hodin (Sokolov), neděle 21. července od 16 hodin (Bečov)

Kde: Starém Náměstí v Sokolově se řadí kolona vozidel

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Divácky nejatraktivnější bude sobota, kdy se účastníci seřadí již před devátou hodinou na Starém náměstí. V 8:50 by měl Sokolov zažít novinku a to jízdu kolony historických vozidel městem. Sobotní trasa následně pokračuje na BMW polygon, poté projede regionem a končí na zámku Lužec. S návratem do Sokolova se počítá okolo 15 hodiny, kdy bude opět plné Staré náměstí. V 18 hodin proběhne i slavnostní vyhlášení a připraveny jsou i ceny pro diváky.

5. Sokolovský Food Festival

Kdy: sobota 20. července od 10 hodin

Kde: Zámecký park v Sokolově

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Food festival si můžete vychutnat a užít v Sokolově již tuto sobotu. Ochutnáváte rádi speciality? Nebo vás lákají vůně různých kuchyní? To vše vám nabídne sobota v sokolovském Zámeckém parku. Program startuje už v deset hodin dopoledne.

Michal Beach Sprints 2024

Kdy: sobota, neděle 20. července od 9 hodin 21. července

Kde: přírodní koupaliště Michal u Sokolova

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Přijďte fandit veslařům z celé České republiky! V napínavých závodech na jezeře Michal se utkají závodníci od žáků až po seniory, včetně reprezentantů. Domácí tým SK Medard Sokolov si nenechá tuto událost ujít a slibuje strhující podívanou.

Máte i vy nějaký tip na výlet či společenskou akci? Dejte nám vědět, rádi vaši akci zveřejníme v našich tipech. Napište na radka.barova@denik.cz

Přejeme krásné prožití víkendu.