Retro koncert připravuje kapela Roháči z Lokte. Na terase loketského hotelu Bílý kůň zazní písničky z roháčského repertoáru z let 1975–2000 a k vidění bude i spousta fotek z té doby.

Retro koncert loketských Roháčů se bude opět konat na terase hotelu Bílý kůň v Lokti. | Foto: Roháči z Lokte

„Před pěti roky jsme v Lokti odehráli vzpomínkový koncert, na kterém zazněly pouze písničky z let 1975–2000. Zavzpomínat přišlo opravdu mnoho pamětníků. Proto na jedné ze zkoušek padlo rozhodnutí. Nebudeme líní, opět oprášíme staré kousky a retro koncert po pěti letech zopakujeme,“ vysvětlil, jak se zrodila myšlenka pozvat zájemce opět do roháčské historie, kapelník Ríša Melichar.

Koncerty naplánovali nakonec dva. V karlovarské Husovce, ten je již krásnou vzpomínkou. „Další souboj s pamětí bude na terase hotelu Bílý kůň v Lokti 22. června od 18 hodin,“ zve kapelník. Vstupenky je možné zakoupit na místě nebo rezervovat u paní Nývltové na čísle 777 676 851.

Na terasu hotelu Bílý kůň pozvali Roháči své příznivce naposledy před rokem. Připomeňte si:

Rok 1975 je v historii Roháčů velmi důležitým mezníkem. V tomto roce kapela vznikla. Příští rok ji tak čeká oslava abrahámovin, tedy neskutečných 50 let na hudební scéně. A protože je od počátků spjatá s Loktem a Dvoranou, nemůže se oslava narozenin konat nikde jinde. Pokud si ji nechcete nechat ujít, zaškrtněte si v kalendáři 8. únor příštího roku. A podle slov Ríši Melichara se máte na co těšit. Kromě Roháčů pozvání do Dvorany přijala hradecká Lokálka, Jaroslav Samson Lenk, kapela Cop… a možná i jedno překvapení.