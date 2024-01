Přinášíme velký přehled tipů na nejrůznější akce, které se o nadcházejícím víkendu budou konat v Karlovarském kraji. Podívejte se a nechte se inspirovat.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Karlovarsko:

Pohádky s hvězdičkou

Kdy: sobota 27. ledna od 14 hod.

Kde: Karlovy Vary, hvězdárna

Za kolik: 200 / 150 / 80 korun

Proč přijít: Astronomická pohádka pro nejmenší a jejich rodiče. Také si prohlédnete hvězdárnu, uslyšíte o Sluneční soustavě a bude-li jasno, podíváte se na Slunce nebo Měsíc. Programy jsou vhodné pro rodiče s dětmi od 5 do 9 let.

Příbuzné si nevybíráme

Kdy: 28. ledna od 19.30 hodin

Kde: Karlovy Vary, městské divadlo

Za kolik: od 200 korun

Proč přijít: Na rodinné oslavě se sejdou tři bratři – podnikatel Francky, zubař David a advokát Yvan – a vezmou s sebou manželky. Švagrové k sobě neplanou horoucí láskou, nemluvě o tom, že své muže drží na krátké uzdě. Příchod mladé vyzývavé sekretářky Natálie vyvolá paniku u přítomných mužů a podezření u jejich manželek. Čí je to milenka? Brilantní dialogy a situační zvraty jsou zárukou příjemně stráveného večera.

Veřejné bruslení Pro milovníky ledního bruslení

Kdy: 27. ledna, 16.45 - 17.45 hod. pro rodiče s dětmi do 140 cm, 18.15 - 19.15 hod.

Kde: KV Arena

Za kolik: 50, 30 korun

Proč přijít: KV Arena pro všechny malé i velké sportovce připravuje každý týden prostor pro bruslící veřejnost, a to nejen v pracovním týdnu, ale i o víkendech.

Karlovarský salon 2024

Kdy: 26. ledna 10 hod.

Kde: Galerie umění Karlovy Vary

Za kolik: 80/40 korun

Proč přijít: Výstava k poctě keramikovi Milanu Neubertovi (1941–2022) a architektovi Antonínu Polonymu (1941–2023) představí aktuální tvorbu výtvarných umělců a nově také architektů různých generací působících především v karlovarském regionu.

Sokolovsko:

Výstava/ Sopky

Kdy: 27. ledna – 31. března. Otevřeno středa – neděle 9-12 a 13-17 hod.

Kde: Muzeum Sokolov

Za kolik: vstupné dle ceníku

Proč přijít: Výstava realizovaná ve spolupráci s Muzeum Karlovy Vary a Českou geologickou službou seznámí návštěvníky se vznikem a podobami sopek a sopečnými produkty, kterými nejsou jen popel a láva. Návštěvníkům se podrobněji představí vybrané sopky Karlovarského kraje.

Zimní blešák pro děti i dospělé

Kdy: 27. ledna, od 14 hod.

Kde: Městská knihovna Loket

Za kolik: -

Proč přijít: Ne vždy dostanete k Vánocům (či kdykoli jindy) to, co byste si přáli. Nebo už máte plný pokojíček (půdu, garáž, zuby) věcí, které už nechcete. Vezměte je a prodejte v knihovně na našem zimním blešáku.

Chebsko:

Na lyže do Mariánek

Kdy: Denně od 9 do 16 hod. středa, pátek a sobota také v čase od 18 do 21 hod.

Kde: Mariánské Lázně, sjezdovka

Za kolik: 320 korun

Proč přijít: Jediná sjezdovka se sněhem v Mariánských Lázních a okolí.

Dějiny světla / Jan Němec

Kdy: 26. ledna od 10 hodin

Kde: Západočeské divadlo v Chebu

Za kolik:

Proč přijít: Dramatizace románu o F. Drtikolovi. Divadelní portrét komplikované osobnosti světoznámého fotografa Františka Drtikola na pozadí dramatických dějinných událostí 20. století.