Sokolovské kulturní léto: So Fine

Kdy: pátek 26. července od 17 hodin

Kde: Staré náměstí, Sokolov

Za kolik: So Fine je rock & popová kapela v čele s britským zpěvákem Gedem Maloney. Kapela má v repertoáru to nejlepší z anglo-americké hudby od šedesátých let až po současnost, ale také vlastní autorské skladby. Nedávno vydala debutový singl a videoklip s názvem Hard Life, následovaný zatím nejnovějším klipem s názvem No One Remembers My Name.

Film – Zápisník alkoholičky

Kdy: pátek 26. července od 21.40 hodin

Kde: Přírodní koupaliště Michal u Sokolova

Za kolik: 60 korun děti, 80 korun dospělí

Proč přijít: Celovečerní film, který vypráví dramatický příběh mladé ženy bojující se závislostí na alkoholu. Hlavní hrdinkou je mladá maminka, která se rozhodla nevzdat, nastoupit léčbu a bojovat se svým démonem i o svou rodinu. Jak těžké je si problém s pitím přiznat? Proč není překážkou závislosti ani malé dítě? Kde vzít sílu se léčit a co následuje poté? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá autentická a upřímná filmová zpověď abstinující alkoholičky.

Hradní dílničky nejen pro děti na hradě Loket

Kdy: sobota 27. července od 11 - 16 hodin

Kde: Hrad Loket

Za kolik: V rámci vstupu na hrad

Proč přijít: Přijďte objevit svou kreativitu a zručnost, vyrobte si dárky pro své blízké. Rádi tvoříte, jste kreativní a zruční? Chcete v sobě případně tyto vlohy objevit? Právě pro Vás jsme na hradě připravili jedinečnou možnost vyrobit si dárky pro své blízké. Že tyto vlohy nemáte? Nevadí – přijďte si prostě jen vybrat z rozmanitého řemeslného sortimentu.

